Marco De Vincenzo a Firenze come “Pitti Italics Special Event” presenta la sua prima linea uomo

Marco De Vincenzo torna a Pitti Uomo come Pitti Italics Special Event dell'edizione 96 in programma dall'11 al 14 giugno a Firenze. Riconosciuto come una delle voci più innovative del panorama fashion, il designer lancerà la sua prima collezione menswear. La collezione uomo Marco De Vincenzo SS2020 verrà presentata con una sfilata in calendario mercoledì 12. «Marco De Vincenzo è uno dei più affermati talenti italiani della moda a livello internazionale - dice Lapo Cianchi, direttore comunicazione & eventi di Pitti Immagine - e siamo felici che torni a Pitti Uomo per il debutto della sua collezione maschile. Sono convinto che insieme troveremo a Firenze uno spazio capace di ispirarlo ulteriormente per questa occasione davvero speciale. Successe già tre anni fa - quando la sua installazione dentro allo storico Teatro Niccolini, costruita intorno alle relazioni visive e spaziali tra abiti, cristalli e luci, affascinò il pubblico per la ricercatezza dei riferimenti culturali».



«Nel 2016 sono stato invitato da Pitti come designer ospite per il ready-to-wear femminile - dice il designer - L'energia di quell'evento era stata talmente incredibile che mi ero ripromesso di tornare per un debutto importante. La mia prima collezione uomo non poteva che essere presentata in un contesto simile, dove la gioia di fare questo mestiere si respira in ogni angolo della città». Marco De Vincenzo nasce a Messina e a diciotto anni si trasferisce a Roma per studiare moda e costume all'Istituto Europeo di Design. A ventun'anni entra nell'ufficio stile di Fendi dove attualmente ricopre il ruolo di responsabile creativo della pelletteria. Nel 2009 lancia il marchio eponimo e nel luglio dello stesso anno ottiene il primo premio del concorso «Who is On Next?» indetto da Vogue Italia. Nel 2014 sigla una partnership con Lvmh e nel 2019 riorganizza il suo assetto societario attraverso l'ingresso di un secondo socio: la società Mmgp. Oggi Marco De Vincenzo è riconosciuto a livello internazionale tra le voci più originali e interessanti della moda contemporanea Made in Italy.

