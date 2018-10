Julia Roberts più "pretty" che mai nella nuova campagna Calzedonia

Quel sorriso da premio Oscar da sempre incanta il pubblico e intere generazioni di cinefili. Se poi è lei la testimonial del brand di intimo Calzedonia, per tutti “Le calze di Julia” diventano un trend irrinunciabile. Julia Roberts più “pretty” che mai torna in splendida forma come volto del marchio italiano di legswear ed è subito grande attesa sui social per celebrare il legame che lega Calzedonia alla diva di Hollywood. Dopo la bella neosposa Chiara Ferragni, immortalata con tutto il suo fascino da “Blonde Salad” per le vie di Milano e Parigi, il testimone passa alla celebre attrice in quello che sembra l'episodio di un nuovo film da vedere.



Ambientato nello store del marchio, Julia Roberts trascorre momenti giocosi e di relax, circondata da infiniti modelli di calze, tutte da indossare. L'episodio, che sembra far parte di una serie televisiva, è diretto da Alex Richanbach insieme a Daniel Moder che ne ha curato la fotografia. Inoltre, proprio per gli appassionati di tivù series, Roberts sarà presto protagonista di “Homecoming”, thriller psicologico che verrà trasmesso in esclusiva, dal prossimo novembre, sulla piattaforma Amazon. Con la sua energia e quell'inconfondibile positività, Julia Roberts continua a sorprendere e ad essere amata da uomini e donne che la ammirano e apprezzano non solo per il suo talento ma per quella carica invidiabile che mette in ogni cosa che fa. Anche quando, lontano dal grande schermo e dai riflettori cinematografici, torna ad essere ancora una volta testimonial del brand Calzedonia.

