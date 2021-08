Lunedì 30 Agosto 2021, 07:13

Jennifer Lopez é seduta accanto ai due stilisti, gli altri 400 invitati assistono alla sfilata dai caffè storici di Piazza San Marco. Le modelle, quasi un centinaio, arrivano dal mare in gondola, accompagnate dai gondolieri griffati, magliette a righe bianche blu e paillettes. Comincia a piovere, tutti si riparano ma poi insieme al tramonto spunta un arcobaleno. Avranno programmato anche quello Dolce & Gabbana che hanno fatto le cose in grande: da Piazzetta San Marco all'Arsenale, da Palazzo Ducale alla Scuola Grande della Misericordia, hanno scelto Venezia per presentare in tre giorni Alta Moda, Alta Sartoria, Alta Gioielleria Donna e Uomo e il debutto della linea Casa. Titolo I tesori di Venezia.

IL PARTERRE

Con gli ospiti delle grandi occasioni: c'è Kitty Spencer, nipote di Lady Diana e brand ambassador della maison, Anna Wintour, direttrice di Vogue America, ci sono Jennifer Lopez, Vin Diesel e Sharon Stone che nel pomeriggio ha girato uno spot alle Procuratie in tubino nero super sexy, la cantante Bebe Rexha e Luis Fonsi di Despacito, Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Maria Bakalova, Helen Mirren, Monica Bellucci, Heidi Klum, Zoe Soldan e Puff Daddy. «Abbiamo scelto un luogo dalla sublime bellezza», dicono i due stilisti mentre su una passerella rossa sfilano creazioni sartoriali ispirate ai fasti dei Dogi e al Carnevale del Settecentesco.

Tra loro figlie celebri come Deva Cassel (figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel) e Leni Klum (Heidi Klum e Flavio Briatore) che hanno indossato sete e broccati. Prima della sfilata uno show sul tema del carnevale veneziano - è la tradizione - diretto da Marco Balik.

