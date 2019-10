Tumore al seno, Sheryl Crow sopravvissuta al cancro è tra le testimonial della campagna Ralph Lauren

Ralph Lauren ad ottobre si colora di rosa per la lotta contro il cancro. Il brand americano torna al suo impegno sociale di cui è portavoce da oltre 30 anni e lancia La campagna globale "Together in Pink" a sostegno di Pink Pony, l'iniziativa globale della Ralph Lauren Corporation a supporto dei programmi di screening, diagnosi precoce, trattamento, informazione e orientamento dei pazienti. La campagna, che porta un elevato carico emotivo, apre un dibattito sul cancro - raccolto in un podcast con sette episodi in onda tutto l'anno - con un cast eterogeneo di persone che hanno dovuto affrontare la malattia, e vede la partecipazione di Sheryl Crow, cantautrice e vincitrice di Grammy e sopravvissuta al tumore, Suleika Jaouad, scrittrice, relatrice e vincitrice di un Emmy Award, Nathan Adrian, cinque volte medaglia d'oro olimpica, Tammy Walker e Mimi Argueta, che ancora combattono la loro battaglia.

Inoltre, è in vendita la capsule collection Pink Pony, una serie di pezzi classici Polo rivisitati con grafiche e dettagli moderni per l’uomo, la donna e il bambino. Il 100% del prezzo d’acquisto di ogni maglietta con la grafica in rosa chiaro "Live Love" e il 25% del prezzo d’acquisto di tutti gli altri prodotti della collezione saranno devoluti al "Pink Pony Fund" della Polo Ralph Lauren Foundation o a una rete internazionale di associazioni di beneficenza impegnate nella lotta contro il cancro. La collezione è disponibile in selezionati negozi Ralph Lauren di tutto il mondo, su RalphLauren.com, presso Macy's

e in selezionati negozi.

Per tutto il mese di ottobre, poi, le facciate dei Ralph Lauren flagship store di New York City, Beverly Hills, Chicago, Shanghai, Londra e Parigi sono illuminate di rosa.



