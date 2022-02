Totti, la felpa con il codice fiscale è virale: ecco dove comprarla

Francesco Totti smentisce la crisi con Ilary ma ciò che salta all'occhio (a parte l'aria poco convinta) per molti è soprattutto la felpa. Un modello grigio con cappuccio e davanti il codice fiscale stampato, dettaglio che non è sfuggito ai social. Anzi, in molti si sono focalizzati proprio su quello: «Scusate ma perché Francesco Totti ha una felpa con su scritto il suo codice fiscale?» è la domanda che rimbalza su Twitter, tra battute sul metodo individuato dal Pupone per non dimenticare la tessera sanitaria e l'appello alla privacy che secondo alcuni "cozzerebbe" un pochino con l'esibizione di un dato personale (anche se in realtà bastano nome e data di nascita e il codice fiscale di chiunque si può calcolare online).

Totti, la felpa è di un brand romano

Comunque, la felpa è del brand romano "In case you didn't know who I am" che produce il modello con il codice fiscale e il marchio sul cappuccio (che significa "Nel caso non sapeste chi sono", letteralmente). E il Capitano è un fan della prima ora: la prima volta che ha indossato la felpa grigia con il codice fiscale risale infatti al 2018. Ovviamente a quel punto le richieste sono esplose, ma i ragazzi del brand, che si definisce «indipendente e non un'azienda strutturata» non riescono a rispondere a tutte le richieste di ordine, che ha deciso di mantenere "casuali" per conservare un prodotto esclusivo (recentemente hanno lanciato una capsule collection in collaborazione con Octopus).

Su Roma però, in tanti micro e macro influencer sfoggiano le felpe con il codice fiscale e l'alternativa "Ask your girlfriend/boyfriend". Il succo del messaggio: «In caso non sapessi chi sono, chiedi alla tua ragazza». Diciamo che sarebbe stato più pesante se Totti avesse indossato questa.