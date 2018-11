A Bologna oggi e domani “On Hair Show & Exhibition”: oltre 10 mila professionisti per la bellezza dei capelli

Dai colori che cambiano tonalità a seconda della temperatura ai phon di ultima generazione ai prodotti per realizzare schiariture in pochi secondi, dalle colorazioni semi-permanenti ai trattamenti protettivi per il capello. Sono alcune delle novità che il 25 e il 26 novembre verranno presentate al Bologna On Hair Show & Exhibition. Oltre 10 mila professionisti del settore - hair stylist, titolari e operatori di salone, distributori - per l'evento organizzato da BolognaFiere Cosmoprof che riunisce il mondo dell'acconciatura presentando le proposte più innovative dei leader per il mercato in Italia e all'estero. Più di 100 i brand presenti a rappresentare il meglio delle proposte prodotto per il settore, frutto della ricerca e delle nuove formulazioni create all'interno dei laboratori delle aziende.



In programma gli show all'interno dell'On Hair Theatre, un palcoscenico unico in Italia in cui protagonisti sono il talento e le tendenze più cool del momento, con team ed hairstylist di fama internazionale. Novità di questa edizione l'On Hair Educational, la formazione continua e l'aggiornamento per avere successo in questo settore, per migliorare la gestione del salone, usare al meglio e in maniera professionale i social network per rafforzare il rapporto con la clientela. La sera del 25 novembre verranno premiati i migliori hairstylist italiani. Sono 7 le categorie in gara: Best Hairdresser of the Year, Best Avant garde, Best Colour, Best Man Style, Best Cut, Best Collection e Best Young. A giudicare i migliori talenti il make up artist Simone Belli; Leopoldo Cavalli, ideatore del brand Visionnaire e titolare di Fonoprint; Tiziana Libardo, Capo reparto truccatori parrucchieri del Teatro alla Scala; Luciana Oliveto, Formatrice professional; Gian Andrea Positano, Responsabile Centro Studi e Cultura d'Impresa di Cosmetica Italia e lo style consultant, Angelo Tabarroni.

