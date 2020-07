Giorgio Armani nuovo Ambasciatore speciale del turismo responsabile​, designato dall'Unwto

L'Unwto, l'Organizzazione del turismo delle Nazioni Unite ha designato Giorgio Armani nuovo Ambasciatore speciale del turismo responsabile. Lo stilista, si legge nelle motivazioni,

è un punto di riferimento globale per la sua moda senza tempo e per la sua creatività, oltre che per il suo profondo impegno a favore della responsabilità sociale e del rispetto per l'ambiente. L'esempio più recente del suo sostegno alla comunità è stata la sua risposta tempestiva all'emergenza Coronavirus. Il Gruppo Armani non ha soltanto direttamente elargito consistenti donazioni ad alcuni degli ospedali italiani più gravemente colpiti, ma ha anche convertito tutti i suoi stabilimenti di produzione italiani alla realizzazione di camici di protezione monouso per gli operatori sanitari impegnati nella lotta contro il Covid-19

Offrendo una targa speciale al nuovo Ambasciatore, il Segretario generale dell'Unwto Zurab Pololikashvili, in visita in Italia, ha sottolineato il costante impegno di Giorgio Armani a favore dell'ambiente e della comunità, testimoniato sia attraverso iniziative a lungo termine, sia da singoli interventi mirati. Il segretario ha ringraziato lo stilista per avere tutelato i posti di lavoro durante i tempi difficili della pandemia, per avere sostenuto i lavoratori in prima linea contro l’emergenza e per avere contribuito al contenimento del virus.

Sono veramente felice di ricevere questa onorificenza da parte di un'organizzazione che crede fermamente che le persone vadano incoraggiate a conoscere le bellezze del mondo in modo rispettoso e responsabile - ha dichiarato Giorgio Armani - È stato proprio il senso di responsabilità per la comunità che ha aiutato il mio paese a superare questa terribile pandemia, e che mi ha anche spinto a fare la mia modesta parte, aiutando coloro che si sono impegnati nella lotta contro il virus e contro le sfide economiche a cui il virus ci ha esposto

