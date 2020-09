Missoni rompe gli schemi alla Milano Fashion Week: la sua lettera d'amore per l'Italia

In apertura della Milano Fashion Week, Missoni svela la campagna pubblicitaria della collezione autunno inverno 2020-2021. E' Angela Missoni a spiegare il pensiero più ampio dietro un significativo spostamento nel calendario delle presentazioni: la collezione primavera estate 2021 viene venduta ai buyer, ma il progetto di comunicazione di fatto adotta una modalità in season.

Angela Missoni ritiene che questo sia il momento giusto per rompere gli schemi e provare qualcosa di nuovo, suggerendo un cambiamento più in sintonia con le dinamiche reali di comunicazioni e vendita. L'idea è di mantenere le stagioni di vendita ai retailer così come sono. Nello stesso momento, le collezioni verranno mostrate privatamente ai media periodici. Successivamente, più vicino alle stagioni effettive, verranno costruiti progetti speciali - una sfilata, un video, una azione - in modo che ciò che viene comunicato sia ciò che i clienti possono effettivamente trovare in negozio.



E la nuova campagna autunno inverno 2020, inizio di questo nuovo modo di operare, si sviluppa sotto la direzione creativa di Angela Missoni e ata la fotografia di Oliver Hadlee Pearch, attorno a scenari molto familiari per Missoni: Varese, il Sacro Monte, tutti luoghi che stanno a cuore ad Angela perché di fatto questo è la terra da cui proviene lei come Missoni, e dove ha vissuto tutta la sua vita; questi sono i panorami che vede ogni giorno e i colori che la ispirano, stagione dopo stagione, come hanno ispirato i suoi genitori, che decisero di stabilirsi in questa splendida regione del Nord Italia. I luoghi sono stati ripresi nel modo più spontaneo, come cartoline inviate da Missoni per condividere il panorama di luoghi molto cari e creare un legame con il pubblico. C'è una sensazione di familiarità e un amore per i bei paesaggi in tutto il progetto che è la quintessenza di Missoni.

Con questa campagna, la prima di una serie che mira a ridisegnare il Grand Tour alla maniera di Missoni, Angela Missoni manda una lettera d'amore non solo ai suoi immediati dintorni, ma a tutta l'Italia. Anche i modelli protagonisti nelle foto, Vittoria Ceretti ed Edoardo Sebastianelli, sono italiani. È un messaggio di autentica speranza e ottimismo, un modo per ripartire riconoscendo l'immensa ricchezza di bellezze, sia naturali che artistiche, che caratterizza il Bel Paese. È come dire Viva l'Italia, direttamente dal cuore. L'Italia come un modo emotivo di fare le cose che ora più che mai puó parlare e ispirare il pubblico globale.

