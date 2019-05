Met Gala, countdown per l'evento più atteso: ecco cos'è (e chi ci sarà)

Il countdown è ufficialmente iniziato. Stanotte scocca l'ora del Met Gala, il party di beneficenza che ogni anno, il primo lunedì di maggio, anima ogni anno il Metropolitan Museum di New York, inaugurando la mostra annuale del Costume Institute, ogni anno con un tema diverso. Dagli anni Settanta, poi, l'evento è stato trasformato in evento di moda e show business.

Blake Lively e il "segreto" da red carpet: «Ho indossato look da 13 dollari e ho detto che erano vintage»

Met Gala 2019 a tutto kitsch, da Gucci a Lady Gaga ecco chi ci sarà (e cosa indosseranno)

E il suo red carpet non è un red carpet qualunque: fin dal 1971 i look sono fatti per stupire, creazioni eccentriche e stravaganti che sembrano più imprese architettoniche che semplici abiti. Chi non ricorda le star fasciate in armature da Giovanna D'Arco, tuniche papali e corone di spine? Era il 2018, e il tema era Fashion and the Catholic Imagination: quest'anno invece di parla di Camp, stile al limite del kitsch.



Il che basta a dire che ne vedremo delle belle. Ovviamente, la lista degli invitati è top secret, ma i nomi più noti del mondo dello spettacolo e della musica sono sempre in prima fila: Lady Gaga ha già sfoderato un look black&white Marc Jacobs che è tutta una balza per la cena pre-Met gala organizzata dalla direttrice di Vogue Anna Wintour.

Quest'anno la mostra, in calendario fino all'8 settembre si intitolerà "Camp: notes on fashion" e trae spunto dal saggio della giornalista americana Susan Sontag, 'Notes on Camp' pubblicato nel 1964 e ha come tema tutto quello che è stravagante, teatrale, esagerato, un po' snob.

© RIPRODUZIONE RISERVATA