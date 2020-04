Meghan Markle indossa le sue collane preferite per il ritorno in tv: il significato speciale

Meghan Markle torna in tv per la prima volta dopo l'ormai famosa Megxit. Ma niente gustosi retroscena o sconvolgenti rivelazioni sulla vita a Buckingham Palace: la Duchessa si è limitata a spendere qualche parola sul documentario Elephants della Disney, del quale è la voce narrante, in un intervento registrato andato in onda al programma Good Morning America.

E se le malelingue sono rimaste deluse, tempo due minuti già rimbalzavano un po' ovunque i commenti - ammirati - della fashion addict: Meghan per la sua prima (e scommettiamo, non ultima) comparsata sul piccolo schermo ha scelto un look semplice ma d'impatto con un occhio agli accessori. A stemperare la semplice camicia bianca, molto simile a quella disegnata per la sua collezione Smart Works rivolta alle donne in cerca di lavoro, le sue due collane preferite a tema oroscopo.



Duchess Meghan Markle talks about Disneynature film 'Elephant' in exclusive 1st look that features an interview with producers from last summer. https://t.co/mzu6P496cg pic.twitter.com/F3eaXQuAne — Good Morning America (@GMA) April 20, 2020

Si tratta di girocolli del brand ecofriendly Suetables, uno con il segno del Toro (come il figlio Archie) e l'altro della Vergine (come il principe Harry). Romantica e pure di tendenza: il "layering", ossia indossare più collane insieme, si porterà molto anche la prossima estate.

