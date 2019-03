Meghan Markle incinta non rinuncia alla minigonna in barba al protocollo

Meghan Markle stupisce tutti, ancora una volta. La duchessa di Sussex, infatti, nonostante la gravidanza avanzata, non rinuncia ai vari impegni istituzionali e sceglie uno stile decisamente insolito per una donna incinta appartenente alla famiglia reale.

Meghan Markle, hater scatenati: Servizi segreti britannici in azione per proteggerla





Meghan Markle, moglie del principe Harry, in occasione dell'8 marzo ha partecipato ad un convegno del Queen's Commonwealth Trust, di cui è vicepresidente (il marito ne è presidente). Per l'occasione, Meghan ha scelto un abito molto corto bianco e nero, la cui lunghezza ridotta è messa ancora più in risalto dal fatto che la duchessa di Sussex abbia l'abitudine di accavallare le gambe in continuazione.

Una scelta che non è piaciuta a molti sudditi, e che va di pari passo con un look comunque abbastanza trasandato: mai, prima di ieri, Meghan Markle era apparsa ad un evento istituzionale con un'acconciatura così 'selvaggia' e trascurata. Nei giorni scorsi, la duchessa di Sussex era stata vittima di insulti razzisti da parte di alcuni utenti.



