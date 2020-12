Kate Middleton ricicla il look per il tour in Scozia: cappotto rosso e gonna tartan

Forse il fittizio anziano stilista di Emily in Paris la definirebbe "ringarde", ma a Kate Middleton vestirsi a tema piace e lo fa volentieri, soprattutto in Scozia e sotto Natale. La Duchessa, in tour reale insieme al marito William, è apparsa alla stazione di Cardiff in pieno spirito festivo, ovviamente in rosso e con tartan d'ordinanza (visto che la trasferta non sembra essere stata accolta con grande entusiasmo, era d'obbligo farsi benvolere).

Kate e William, tour in treno in Scozia e Galles: ma l'accoglienza è glaciale. Sturgeon: «Informati di limitazioni spostamenti»

Il look

E con la stessa occasione ha messo in pratica l'altra sua specialità, il riciclo (altro che quella spendacciona di Meghan): il cappotto da lady in red è Alexander McQueen, visto l'ultima volta a Londra lo scorso ottobre, e la gonna è la maxiskirt in tartan Emilia Wickstead che fece parlare di sè già a Kensington Palace nel 2018. Il tutto abbinato a stivali al ginocchio Ralph Lauren. La novità è la borsa, secondo i beninformati la preferita del momento della Duchessa: è la Love Letter Top Handle Bag by Grace Han, prezzo di listino oltre duemila euro. Perché va bene riciclata, ma (troppo) morigerata no.

Ultimo aggiornamento: 19:22

