Elio Fiorucci e le nuove promesse del design in mostra a Milano

Oggetti, tessuti, abiti e documenti cartacei dell’archivio “Love Therapy” by Fiorucci e i lavori degli studenti del corso di Design del tessuto. Insieme. L’idea è di Floria Fiorucci (Creative Director Archivio “Love Therapy” e sorella dell’imprenditore, stilista e cool hunter che ha rivoluzionato il costume e la moda degli anni '70) e di Paola Maddaluno (docente di Design del tessuto).

Le due hanno ideato la mostra “Love Therapy. Alfabeto Elio Fiorucci”, dal 7 al 21 febbraio nell’ex Chiesa di San Carpoforo - Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, in via Formentini 12. Esposte, anche le celebri Fiorucci Stickers, le ironiche e sensuali figurine (Edizioni Panini) create negli anni ’80 da Elio Fiorucci.

Morto nel 2015, a 80 anni, Fiorucci aveva lanciato nel 2003 Love Therapy, linea d'abbigliamento e di gadget donna e bambina dai colori, materiali e forme che infondono ottimismo, caratterizzata dal simbolo di simpatici nanetti.

Per conoscere e seguire la mostra, una pagina Instagram (@lovetherapy_archivio) racconta la storia dei progetti degli studenti, del brand e dell’esposizione stessa.

Ultimo aggiornamento: 23:24

