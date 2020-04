Coronavirus, Altaroma slitta: le sfilate romane rimandate a settembre

Altaroma slitta a settembre. Anche la manifestazione romana si aggiunge alla lista delle sfilate ed eventi rinviati a causa della pandemia da Covid-19: dopo Pitti Uomo e Pitti Bimbo e le collezioni uomo, che sfileranno insieme a quelle femminili. Altaroma si svolgerà quindi dal 15 al 20 settembre 2020.

«Altaroma - fanno sapere dall'organizzazione - non si ferma e intende portare avanti le sue iniziative, non facendo mancare il proprio sostegno ai tanti studenti, designer emergenti, brand indipendenti che contano sull’impegno di tutte le Istituzioni per superare questo difficile momento».

