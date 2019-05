Chiara Ferragni, nuovo look a Cannes: capelli corti e mise aggressiva

Chiara Ferragni torna a Cannes, e lo fa in versione aggressive. Il look, firmato Philosophy by Lorenzo Serafini, è composto da un top reggiseno con fibbie e cristalli e una maxi gonna con spacco pronunciato: un po' odalisca un po' Game of Thrones (magari voleva cavalcare l'onda del momento). Ma soprattutto a fare scalpore è il nuovo taglio: alla prime di "Once upon a time... in Hollywood" Chiara è arrivata con un lob mosso con riga in mezzo scatenando l'ovvia domanda: «Sarà una parrucca?».

Nel mondo dello spettacolo siamo ormai abituati a frange che compaiono e scompaiono, capelli che si allungano e si accorciano di colpo: ma nelle Stories di Instagram Chiara ha mostrato ciocche della sua bionda chioma tagliate sul pavimento. Che sia tutto vero? Verità o finzione sembra che la Ferragni nazionale (comparsa sul red carpet senza Fedez, a Los Angeles con il piccolo Leone) abbia dato una svolta "matura" al proprio look: un outfit decisamente meno romantico dei soliti a cui ci aveva abituati (l'ultima volta aveva scelto un abito total pink), ma più deciso e ricercato.

Per la serie non si può piacere a tutti, qualcuno su Instagram accenna timidamente un paragone con Loredana Lecciso o Ilary Blasi (dichiarata amante delle parrucche): il capello platino, insomma, lascia qualche dubbio così come la mise che non tutti giudicano propriamente "elegante". Per qualcun altro, il cambiamento "ci stava". Parrucca o meno, agli hairstylist l'ardua sentenza.

