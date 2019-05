Festa della mamma, la sorpresa di Chiara Ferragni a Marina Di Guardo

Per la festa della mamma, Chiara Ferragni e le sue sorelle hanno preparato una bellissima sorpresa per Marina Di Guardo. La scrittrice, mamma di tre figlie, ha infatti ricevuto un grande mazzo di fiori e non ha nascosto la propria commozione, con un post su Instagram. «Grazie amori miei per i bellissimi fiori e soprattutto grazie per l’amore e la gioia che mi regalate ogni giorno» - ha scritto Marina Di Guardo nella foto in cui appare con i fiori inviate dalle figlie - «Come ho scritto nella dedica del mio primo libro: Sono nata insieme a voi».

Non c'è solo il pensiero 'fisico' per la festa della mamma., ad esempio, ha pubblicato uno scatto in cui lei era ancora bambina, in compagnia di mamma Marina e delle sorelle, Francesca e Valentina. «Buona festa della mamma alla migliore che potessimo chiedere. Grazie per averci insegnato la fiducia in noi stesse e l'amore, grazie per averci fatto sentire tutte molto speciali. Come dico sempre, la mia forza è sempre iniziata dal tuo amore. Ti vogliamo bene, mamma», ha scritto

Anche Francesca Ferragni, per gli auguri alla mamma, ha scelto una foto d'annata. Valentina Ferragni, invece, ha scelto di alternarli con scatti più recenti e con una lunga dedica social: «Buona festa della mamma alla mia bellissima madre. Ci hai insegnato ad essere forti, indipendenti, oneste e a sognare. Ci hai insegnato a non aver paura di ciò che siamo, a parlare forte quando nessuno ci sente, a non avere pregiudizi, a rispettare gli altri, ad essere grate per ciò che abbiamo, senza dare nulla per scontato. Sei la miglior mamma che potessimo chiedere, anche se a volte sei stata troppo severa ma è il tuo ruolo. E ci hai insegnato anche la cosa più importante di tutte: amare e rispettare noi stesse. Spero di essere, un giorno, una ottima mamma come te. Ti voglio un bene infinito».

