Cristiana Capotondi, protagonista della serie tv "Bella da morire": «La forza delle donne contro i femminicidi»

«Mi auguro che questa miniserie la guardino tanti uomini, donne, figli, compagni. Penso che il “contro” non porti niente di buono. Non a caso al centro di questa storia ci sono tre donne con ruoli apicali che insieme combattono una battaglia giusta». Cristiana Capotondi è la protagonista della serie tv "Bella da morire" che porta sullo schermo la violenza contro le donne.

Donna uccisa nella notte a Bolzano: accoltellata da un conoscente

Una una storia di donne emancipate, appassionate del loro lavoro che si alleano (Cristiana Capotondi nel ruolo dell'ispettrice Eva Cantini, Lucrezia Lante della Rovere che interpreta un magistrato e Benedetta Cimatti è un giovane medico legale) per scoprire la verità e fare giustizia per le vittime a cui è stata tolta la voce e, talvolta, la vita.

“Una. Nessuna. Centomila. Il concerto”: 85 mila biglietti venduti per l'evento contro la violenza sulle donne del 19 settembre

Cristiana Capotondi, che ha interpretato Lucia Annibali in “Io Ci Sono”, in questa fiction è una determinata ispettrice di polizia impegnata nell'indagine sull'omicidio di una donna, Gioia Scuderi (Margherita Laterza). Nota per essere la più bella del paese, era soprannominata “la regina dei cuori infranti”. Il suo cadavere viene trovato in fondo ad un lago. Per risolvere il caso, Eva collaborerà con altre due donne, un magistrato e un medico legale. “Bella da morire” è una serie crime che vuole contribuire a sollevare veli sui femminicidi, cercando di restituire la complessità, i retroscena e le sfumature di queste storie.

Una produzione Cattleya in Collaborazione con Rai Fiction, andrà in onda dal 15 marzo, su Rai1 in prima serata, quattro puntate dirette dal regista è Andrea Molaioli (La Ragazza Del Lago, Il Gioiellino).

In Messico statue femminili coperte per protesta e domani sciopero di tutte le donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA