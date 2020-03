Donna uccisa nella notte a Bolzano: era una negoziante

Donna uccisa nella notte in Alto Adige: era una negoziante. La Procura di Bolzano sta indagando dopo il ritrovamente della salma ad Appiano (Bolzano). Per il momento non sono trapelate altre notizie sull'omicidio.

Il delitto è avvenuto nel centro di San Michele di Appiano. La vittima è la titolare di un esercizio pubblico.

Ultimo aggiornamento: 09:54

