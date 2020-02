Violenza sulle donne, il 14 febbario flash mob in tutto il mondo: un miliardo a passo di danza

La rivoluzione a passo di danza contro la violenza sulle donne. Per il terzo anno consecutivo torna One Billion Rising, il flash mob internazionale ideato dalla drammaturga e attivista femminista Eve Ensler. Una vera e propria chiamata all'azione della società civile in un momento in cui i diritti delle donne sono continuamente minacciati e i numeri della violenza sono spaventosi. L'evento il 14 febbraio unisce narrazione, danza e movimento: saranno nel mondo un miliardo di voci in 180 paesi contro le violenze di donne e bambini e 50 le piazze in Italia coinvolte con performance di artiste e attiviste.

Centro dell'azione come sempre sarà la danza collettiva e potente di Break the Chain, la danza flash mob che ormai rappresenta nel mondo un messaggio universale contro la violenza maschile sulle donne. Inoltre, seguendo il modello del teatro di strada e dell'azione civile, attiviste e attivisti, attrici e attori metteranno in scena brevi letture estemporanee nelle vie, nelle piazze, nei luoghi di passaggio e di incontro di tutte le città, puntando l'attenzione sulla necessità che le donne vengano credute quando trovano il coraggio di denunciare e sulla funzione vitale che i Centri Antiviolenza svolgono nonostante i fondi economici stanziati non siano garantiti né sufficienti.

L'appuntamento, che a livello mondiale coinvolge oltre un miliardo di persone, dagli USA alle Filippine, dalla Cina alla Russia e alla Nuova Zelanda, riscuote anche in Italia una grande risonanza e partecipazione. A oggi sono oltre 50 gli eventi annunciati nel nostro paese, da Trento a Palermo, passando per Torino, Bologna, Taranto e molte altre città e le adesioni aumentano di giorno in giorno. L'appuntamento di Roma, patrocinato dal Municipio Roma I Centro e in collaborazione con Teatro OffOff e Differenza Donna ONG, si svolgerà sabato 15 febbraio alle ore 15.00 in Piazza San Silvestro, con la coreografia ufficiale di One Billion Rising, reading e performance (per informazioni sugli eventi in tutta Italia https://www.facebook.com/obritalia/).

[ONE BILLION RISING 십억 명의 저항, 공동 판화 프로젝트]

세 번째 워크숍

2.7(금) 18:00 책방 달리봄(서울 관악구 중앙길27)

*3시간여 소요되는 작업으로 6시에 시작하지만 7시까지 오셔도 참여 가능합니다.

참가비 5천원

정원 7명 진행 순서

-프로젝트 소개 및 제작 안내

-스케치, 판화 파기, 찍기 pic.twitter.com/lyI4fVB77P — 책방 달리, 봄 (@dalibom_book) February 3, 2020

Ideata nel 2013 da Eve Ensler, autrice de I monologhi della vagina - testo fondante della rivoluzione femminile in atto - OBR è nata con la volontà di contrastare l’atroce fenomeno della violenza sulle donne. Una terribile pandemia che porta le Nazioni Unite a stimare che una donna su tre nel pianeta, nel corso della propria vita, subirà violenza e abusi. One Billion Rising è un movimento globale, laico, apartitico, aperto ad ogni persona, che vuole trasformare il 14 febbraio in una giornata di riscatto universale dalle ingiustizie che subiscono quotidianamente le donne di tutto il mondo. A One Billion Rising aderiscono più di 180 paesi del pianeta e la campagna è sostenuta da organizzazioni come Amnesty International e Equality Now, nonché da testimonial d’eccezione come Robert Redford, Yoko Ono, Naomi Klein, Jane Fonda, Laura Pausini, il Dalai Lama, Anne Hathaway, Berenice King e Michelle Bachelet.

