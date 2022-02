Covid Latina, il bollettino di oggi 14 febbraio: 358 nuovi casi, nessun morto e 3 ricoveri

Bisogna tornare all'inizio di gennaio per trovare un lunedì con così pochi contagiati. Il bollettino di oggi, 14 febbraio, della Asl di Latina segnala 358 nuovi positivi (un mese e mezzo fa erano stati 208). Ma il numero non inganni: il lunedì infatti è il giorno in cui vengono conteggiati nel bollettino i tamponi effettuati la domenica quando molte farmacie sono chiuse e dunque sono molti meno del solito. I casi di oggi sono risultati da circa 1500 tamponi e test rapidi e quindi il rapporto tra test e casi positivi resta alto, circa il 23%.

Fortunatamente non ci sono stati nuovi decessi e anche i ricoveri ieri sono stati soltanto 3. Questa la mappa colmpeta dei nuovi casi in provincia: