Violenza, Donne in rete: «Per ogni vittima meno di un euro»

Per ogni donna vittima di violenza meno un euro al giorno. Per la precisione 76 centesimi.

centri antiviolenza sono troppo pochi, con interi territori scoperti, personale solo parzialmente retribuito, risorse assolutamente al di sotto del bisogno».

Nel 2017 i fondi pubblici per i centri antiviolenza sono stati 12 milioni di euro, che - se divisi per il numero delle donne accolte secondo l'Istat - fa meno di 1 euro al giorno, 76 centesimi per la precisione.

rileva Mariangela Zanni, consigliera D.i.Re ed esponente del Centro Veneto progetti donna.



Da un'analisi comparata tra i dati Istat pubblicati oggi e i dati raccolti nei centri antiviolenza della rete D.i.Re «emerge che delle 43.167 donne che nel 2017 si sono rivolte a uno dei 281 centri antiviolenza censiti da Istat, quasi la metà, vale a dire 20.137, si sono rivolte a uno dei centri antiviolenza della rete D.i.Re», sottolinea Palladino. «Un indicatore importante a conferma della metodologia dei nostr centri, orientata da un'ottica di genere e incentrata sulla relazione tra donne, che garantisce segretezza e anonimato, un ascolto empatico e non giudicante e l'autodeterminazione delle scelte

Lella Palladino, presidente di D.i.Re, commenta«L'indagine conferma le criticità che abbiamo sempre messo in evidenza: i«Una cifra ridicola»