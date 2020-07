Turchia sotto choc, una studentessa universitaria strangolata e abbandonata nel bosco: fermato l'ex fidanzato

Un nuovo femminicidio sconvolge la Turchia. Il corpo di una studentessa universitaria di 27 anni che risultava scomparsa da 5 giorni, Pinar Gultekin, è stato ritrovato tra i boschi del distretto di Mentese nella provincia di Mugla, sulla costa egea meridionale. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, la ragazza sarebbe stata strangolata e il suo corpo successivamente abbandonato nel luogo dove è stato rinvenuto. La polizia ha fermato l'ex fidanzato 32enne della giovane come sospetto responsabile dell'omicidio. Il caso sta suscitando grande attenzione sui media locali e sui social, dove migliaia di utenti hanno espresso la loro indignazione per l'accaduto. Secondo la piattaforma indipendente Fermiamo i Femminicidi, in Turchia lo scorso anno sono state uccise almeno 416 donne, in ulteriore aumento rispetto alle già drammatiche cifre degli anni precedenti.

These tragic stories won’t end until men’s entitlement does. 27-year-old #PınarGültekin found dead after 5 day search, ex-boyfriend has reportedly confessed to killing her. At least 146 women killed by men in #Turkey in first half of year says @KadinCinayeti. #ölmekistemiyoruz https://t.co/Ub6ivGtx5P

— Jennifer Hattam (@TheTurkishLife) July 21, 2020