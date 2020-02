Messico, migliaia in marcia contro i femmicidi. Choc per le foto di Ingrid uccisa e mutilata dal compagno

Le foto di Ingrid Escamilla, 25 anni, uccisa e trucidata dal compagno fanno il giro del web e diventano un caso in Messico. Oltre alla notizia dell'ennesimo femminicidio, scoperto domenica scorsa in un appartamento della capitale, a fare scalpore e suscitare un'ondata di proteste sono le immagini della scena del delitto e del corpo mutilato della vittima: scatti trafugati che diversi media messicani non hanno esitato a pubblicare.

E scoppia la protesta. «Siamo furiose». Migliaia di donne sono scese in strada in dieci città del Messico per manifestare contro i femminicidi. Ad innescare la protesta è stato l'omicidio di Ingrid. «Siamo arrabbiate per come Ingrid è stata uccisa, per come i media hanno esibito il suo corpo, per come gli uomini rimangano leali al patto patriarcale, per come la società ci giudica. Oggi siamo qui per dire che non siamo arrabbiate, siamo furiose», è stato il messaggio letto alla manifestazione di Città del Messico. Nella capitale vi sono stati scontri sotto la sede del quotidiano «La prensa», con manifestanti che hanno devastato vetrine e automobili. Altre manifestazioni si sono svolte a Tijuana, Juarez, Guadalajara e Veracruz. Oltre 3800 donne sono state assassinate in Messico nel 2019, con una crescita del 10% rispetto al 2018.

Violenza, la rivoluzione a passo di danza: oggi flash mob a Roma e in altre piazze

Il corpo di Ingrid era mutilato e deturpato da ferite con arma da taglia. La scena del luogo del delitto era raccapricciante. Il fidanzato ha confessato di averla colpita a morte dopo una lite e di aver cercato di nascondere le prove accanendosi sul cadavere. Con l'hastag #IngridEscamilla, su Instagram artisti, attivisti e tanti cittadini hanno postato opere d'arte inedite a lei intitolate, tra cui un suo ritratto, immagini, clip video con fiori, farfalle, tramonti, paesaggi mozzafiato: una risposta di bellezza alle immagini choc del copo trucidato di Ingrid.

#Messico | Dopo il #femminicidio di #IngridEscamilla protesta delle femministe messicane davanti al Palacio Nacional con fumogeni e pittura sul portone. Esigono dal presidente AMLO che si pronunci contro i tantissimi casi di violenza di genere: «El Estado es un macho opresor». pic.twitter.com/8ehhfgASgD — Christian Peverieri (@ChrisPeverieri) February 14, 2020

«È un modo per onorare la sua memoria e la sua vita, per rispettarla. E' un modo per contrastare questo orrore», hanno spiegato le artiste all'origine dell'iniziativa, tra cui la messicana Valeria Luiselli. Poco dopo i primi post la rete è stata letteralmente invasa da immagini belle e colorate, in un invito a «contrastare la pedagogia della crudeltà». «Con la nostra rabbia, coltiveremo fiori. Riposa, Ingrid, perché non li lasceremo riposare», ha twittato Sofia Tello Moscarella, artista di Città del Messico.

Es muy triste que por una desinformación de los medios, culpen a AMLO por lo de Ingrid Escamilla.

Afuera de Palacio Nacional están las pintas y Ciro Gómez, festejando las consignas contra el presidente.

¡Basta de manipulación! pic.twitter.com/v9688ydbA6 — SinLínea.Mx (@SinlineaMx) February 14, 2020

Il Messico non è un paese per donne, record di femminicidi

Intanto le attiviste protestano e scendono in piazza per chiedere che sia fermata questa ondata di femmicidi. Fumogeni e vernice sul portone davanti al Palacio Nacional, le femministe esigono che il presidente Andrés Manuel López Obrador intervenga. Gli attivisti messicani denunciano un numero crescente di femminicidi: nel 2019, tra faide e delitti non collegati al crimine organizzato, il Messico ha registrato un numero record di 34.500 omicidi, il dato più alto da quando esiste una statistica governativa (fine degli anni 90'). Per quanto riguarda il femminicidio, le statistiche ufficiali riportano 1006 casi lo scorso anno e 912 nel 2018.

Vaticano, papa in Messico per denunciare la strage delle donne: vittime dai 12 ai 30 anni

Ultimo aggiornamento: 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA