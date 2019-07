Pressing delle associazioni femminili su Macron, agisca per fermare i femminicidi, dall'inizio dell'anno già 71

«Monsieur le presidente». Inizia così l'appello lanciato al presidente francese, Emmanuel Macron, affinché la Francia adotti al più presto «cinque misure immediate» per lottare contro il femminicidio. In un testo pubblicato sul quotidiano Le Monde il 4 luglio, un collettivo di persone che fa capo a Caroline de Haas, una nota politica francese, ha chiesto di «rivolgere a commissariati e gendarmeria la categorica indicazione che nessuna violenza all'interno di una coppia possa rimanere senza risposta».

Inoltre viene domandato di incrementare il numero di ordinanze di protezione (attualmente sono 1.300 contro 20.000 in Spagna). Tenendo presente che dall'inizio dell'anno sono 71 le donne uccise per mano del compagno o del marito. Un numero piuttosto significativo. Le associazioni femminili insistono da tempo perchè sia sospesa anche «l'autorità parentale di un padre omicida durante il processo». A Macron si chiede anche l'apertura di ulteriori centri d'accoglienza per le vittime e l'introduzione di un piano di «individuazione sistematica delle violenze in ospedale».

Nel 2017, 125 persone sono morte per mano di un compagno o un ex congiunto, 109 donne e 16 uomini, secondo i dati del governo. In Francia, una donna muore dunque ogni 3 giorni a causa di questo tipo di violenze. «Monsieur le presidente, reagisca».

© RIPRODUZIONE RISERVATA