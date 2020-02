Tumore al cervello, suona il violino mentre la operano: la straordinaria scelta della musicista inglese

Un “concerto” particolare. Quasi inedito. Mentre i chirurghi la operavano al cervello, a cranio aperto, la paziente, una musicista, suonava il violino dal lettino della sala operatoria. La tecnica è già stata impiegata in altre delicate operazioni al cervello per controllare in tempo reale che l'intervento non alteri le facoltà cerebrali e non crei danni. È accaduto all'ospedale del King's College di Londra, dove la violinista 53enne Dagmar Turner, dell'Isola di Wight, si è fatta rimuovere un tumore al cervello.

Preoccupata che i chirurghi potessero creare danni alla finezza della sua capacità di muovere le dita sullo strumento, ha chiesto di essere tenuta sveglia, conscia del resto che il cervello in sé non prova dolore. Il prof. Keyoumars Ashkan ha acconsentito e ha studiato un piano d'intervento, dopo aver mappato il cervello della paziente. Una foto dell'intervento mostra la donna distesa supina sul lettino, che a occhi chiusi imbraccia violino e archetto, e i chirurghi al lavoro sul suo cranio da dietro un tendina trasparente.



