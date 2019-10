Il Senato illuminato di rosa per la lotta ai tumori al seno

Il Senato illuminato di rosa per la lotta al tumore al seno. «Negli ultimi anni è in costante aumento il numero delle pazienti che riescono a sconfiggere la malattia, grazie a diagnosi precoci ed accessibili ad una platea sempre più ampia e ai progressi delle cure. Nonostante questi grandi progressi, non possiamo assolutamente abbassare la guardia», ha detto in aula il presidente Maria Elisabetta Casellati in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno.

«È quindi fondamentale che ognuno, in questa battaglia, faccia la sua parte. Anche il Senato. Perché da questo pomeriggio la facciata di Palazzo Madama è illuminata di rosa, così come tanti altri importanti monumenti», ha spiegato il presidente. «Un gesto simbolico, attraverso il quale il Senato della Repubblica darà il proprio supporto a tutti coloro che quotidianamente, nella ricerca e nelle cure, sono al fianco dei pazienti per rendere i tumori sempre più curabili».

