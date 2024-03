1 marzo 100 morti a Gaza, Meloni: sgomento ; Olindo e Rosa oggi in aula ; Studenti violenti, 10mila euro di multa. Di Italo Carmignani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

#Gaza #morti #guerra @MauroEvangelisti ; #Meloni #America #Biden #Gaza #guerra @FrancescoBechis ; #Olindo #Rosa oggi in aula per rivedere l' #ergastolo @ClaudiaGuasco ; #Scuola, #studenti violenti fino a 10mila euro di #multa @LorenaLoiacono ; #Sanremo numeri da paura #Amadeus #carloconti #clerici @MattiaMarzi ; #runner vittime di #aggressioni #sessuali casi in aumento @RaffaellaTroili ;