«La carne non è tutta uguale», bufera social sulla pubblicità choc di una macelleria

Davide Ugolini, non è nuovo a queste trovate.

Siamo in un periodo in cui la qualità passa troppo spesso in secondo piano e per molti aquirenti sembra che conti solo l'aspetto economico. Io porto avanti una piccola bottega e posso assicurare che la differenza c'è

Pezzi di corpi di donna (sederi, nello specifico) paragonati a carne da macelleria, con disgustoso condimento di body shaming.

Il cartellone sarebbe dovuto restare per due settimane, ma dopo le critiche il macellaio ha deciso che lo rimuoverà.

on volevo offendere la sensibilità di nessuno e tanto meno quella delle donne

E sotto le immagini del fondoschiena di due donne, molto diversi tra di loro: una giovane tonica e palestrata accanto a una donna con qualche chilo in più. E si scatenano le polemiche sulladella macelleria di. Paragonare il corpo di due donne a pezzi di carne: c'è da indignarsi. E molti lo fanno sui social definendo la pubblicità «sessista», provocazione «disgustosa», imbarazzante. Dopo la valanga di critiche, il titolare della macelleria haMa il caso era già scoppiato. Il maxi-cartellone choc è stato installato all'uscita dell'autostrada di Riccione, a 200 metri dal casello. Il titolare della macelleria di Misano Adriatico,«É solo un gioco - prova a difendersi, come riporta RiminiToday -».«N