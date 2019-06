Vuoi migliorare la tua vita? Impara a dire «no!»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quante volte sei andata a un matrimonio, ma in realtà non volevi? O hai accettato l'invito per un caffè anche se non ne avevi voglia? Piccole concessioni, certo, che potrebbero però essere il segnale che non ti stai rispettando. Non ascoltare i propri bisogni epuò mettere in pericolo il. Ne è convinta, ad esempio, Chloe Brotheridge,, autrice del libro "Brave New Girl: 7 Steps to Confidence" che ha scritto sulun articolo dal titoloLa studiosa mette in pericolo dalle persone manipolatrici che riescono a far leva sui sensi di colpa delle persone e ricorda come alcuni atteggiamenti remissivi derivano da situazioni vissute dall'infanzia. «Una pazienta mi raccontò che da bambini si sentiva responsabile della felicità della mamma depressa. E ora si sente costretta a dover dire «sì» a ogni richiesta per paura di turbare le persone» scrive Brotheridge. C'è anche la distorsione dovuta agli scoppi d'ira del padre che fa sviluppare l'esigenza di non contrapporsi alla volontà degli altri per paura di scatenare l'aggressività dell'interlocutore.. E' una delle regole fondamentali per rispettarsi e non essere trascinati in azioni che in realtà non condividiamo. Quindi, «invece di dire sì d'impulso, prendi l'abitudine di chiederti: "Sono davvero d'accordo?" Impara a riconoscere ciò che dice il tuo corpo».. Secondo Vanessa Van Edwards, fondatrice del laboratorio di ricerca sul comportamento umano, Science of People, in questo modo avrai la possibilità di prendere tempo e sapere davvero cosa vuoi. Potrai così anche trovare «le parole giuste (o il coraggio)»«Se stai ancora lottando per dire no - scrive Brotheridge - ricorda cosa ha detto il miliardario Warren Buffet: "Lepersone di successo dicono no a quasi tutto"». Dire di no, infatti, ti consente di risparmiare tempo e dire sì a ciò che ti piace veramente, rispettando i propri bisogni e diventando così una persona migliore.Insomma, la prossima volta che sarete invitate a una festa di famiglia, a una cena a casa della suocera, potrete dire di «no» senza sentirvi in colpa. Potrete sempre giustificarvi dicendo: «Lo faccio per il vostro bene, solo così sarò una persona migliore...».