Come rimanere giovani con i segreti della postura e della mente

Sabato 9 Marzo 2024, 11:15

In una nuova puntata che unisce bellezza e benessere, Antonino Di Pietro, a capo dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano, parte del Gruppo San Donato, conduce un dialogo illuminante con due rinomati esperti. Ernesto Di Pietro, osteopata e autorevole docente di biomeccanica della colonna vertebrale, insieme a Lucio Sarno, stimato professore emerito di psicologia clinica e psicoterapia presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, esplorano come mantenere la giovinezza attraverso l'adozione di una corretta postura e l'uso consapevole della mente. Un incontro tra mente e corpo che promette di rivelare strategie efficaci per preservare la giovinezza interiore ed esterior