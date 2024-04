Il Sanctum retreat torna a Roma: tre giorni per rinascere nella Città Eterna

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con SIX SENSES ROME HOTEL

Tre giorni per rigenerare il corpo e la mente, liberarsi dallo stress della vita quotidiana e scoprire una nuova versione di se stessi, in un contesto assolutamente unico grazie alla storia e alla bellezza della Città Eterna. Tutto questo è l’urban retreat proposto dall’hotel Six Senses Rome in collaborazione con Sanctum Infinite-Self and Community Club, in programma da venerdì 24 a domenica 26 maggio.

Sanctum retreat: il ritrovo di una comunità globale

Comunità globale fondata nel 2020 da Luuk Melisse e Gabriel Olszewski ad Amsterdam, il Sanctum Infinite-Self and Community Club guida i suoi membri alla ricerca del benessere personale attraverso una combinazione di danza, aerobica e lavoro sulla respirazione che trae elementi da diverse culture non occidentali: si va dal Tai-chi al canto “ha” delle arti marziali giapponesi, dalle terapie buddiste alla pratica della meditazione kundalini. Le classi Sanctum offrono, dunque, ai propri partecipanti un’esperienza multisensoriale che permette di costruire una nuova connessione con se stessi e con gli altri, risultando profondamente rigeneranti.

Six Senses, valore aggiunto per il Sanctum retreat

Al Six Senses Rome, l’esperienza del retreat Sanctum viene potenziata dalle numerose possibilità offerte dalla struttura, già sede del ritiro nel 2023. “Siamo orgogliosi di tornare al Six Senses Rome per il secondo anno consecutivo”, ha dichiarato Olszewski, che poi ha annunciato: “Durante questo Sanctum Urban Retreat praticheremo attività meditative e catartiche circondati dai simboli iconici della Città Eterna. Ci riconnetteremo profondamente con il ricco patrimonio culturale, riscoprendo un forte senso di appartenenza a tutta la comunità".

L’hotel è, infatti, una vera e propria oasi nel centro di Roma, a pochi passi da monumenti come il Pantheon e la Fontana di Trevi e accoglie i propri ospiti in una cornice storica davvero unica, Palazzo Salviati Cesi Mellini, edificio del XV secolo trasformato in albergo con 96 camere e suites.

La grande ricchezza offerta dal Six Senses in relazione al retreat Sanctum risiede nella qualità e nella particolarità dei servizi offerti ai suoi ospiti. L’hotel è, infatti, dotato di una Spa che include i bagni romani, con le 3 vasche (calidarium, tepidarium e frigidarium) per immergersi in un rituale antico che aiuta a recuperare il benessere del corpo e a rilassare la mente. Il Six Senses mette a disposizione dei suoi ospiti anche cinque sale per i trattamenti (di cui una per coppie), Hammam, spazi biohacking e meditazione, yoga deck all’aperto e palestra. Avvalendosi dell’esperienza di un team dalla riconosciuta professionalità, la struttura offre, inoltre, la possibilità di accedere a programmi per il miglioramento del sonno, trattamenti detox, fitness e yoga.

Rinascere connettendosi alla Città Eterna

Ma godersi un urban retreat al Six Senses Rome si traduce anche nella possibilità di godere della gastronomia d’eccellenza che la struttura mette a disposizione nel suo elegante all-day dining o sulla terrazza mozzafiato che offre una visione a 360° sul centro storico di Roma. Svegliarsi al mattino e poter contemplare la bellezza e l’imperiosità della Città Eterna rappresenta di certo un plus per i partecipanti al Sanctum, un appuntamento che fa della connessione con l’ambiente naturale e col patrimonio culturale un elemento chiave delle proprie classi.

Le passeggiate alla scoperta dell’antica Roma rappresentano, in tal senso, un momento molto importante all’interno della tre giorni di retreat.

Oltre alle visite alle bellezze della città, l’esperienza offerta da Sanctum e Six Senses Rome include due notti in camera Classica, colazione, pranzi e cene di gruppo, lezioni quotidiane di meditazione, stretching e breathwork firmate Sanctum, accesso giornaliero ai Bagni Romani, e un massaggio corpo presso la Spa dell’hotel. Il prezzo per la formula completa è di eur 3.100 (singola occupazione) oppure eur 4.300 (doppia occupazione).

E’ possibile anche partecipare all’urban retreat con un day pass che include una lezione Sanctum e un’esperienza culinaria al Six Senses Rome a scelta dal programma del retreat. Il prezzo è di eur 125 per persona.

Il Six Senses Rome si trova in piazza di San Marcello lungo via del Corso, per informazioni e prenotazioni riguardanti questo urban retreat e l’albergo per un soggiorno è possibile visitare il sito sixsenses.com/en/hotels/rome/, scrivere una e-mail a reservations-rome@sixsenses.com o telefonare allo 06.86814000.

PROGRAMMA

VENERDÌ 24 MAGGIO

15 Arrivo e Benvenuto (solo per gli ospiti dell'hotel)

18:30 Opening Circle

19:30 Aperitivo e Cena di Benvenuto con il team Sanctum

21:30 Passeggiata serale e meditazione

SABATO 25 MAGGIO

8 Meditazione e stretching

8:40 Colazione

11:30 Sessione di respirazione

14 Pranzo con il team Sanctum

Poi Tempo libero per trattamenti SPA

19:30 Lezione Sanctum in terrazza

DOMENICA 26 MAGGIO

7 Passeggiata per la città con movimenti mindfuldi Sanctum

9 Colazione

13 Roman Bath Ritual by Sanctum e Six Senses Rome, e closing circle