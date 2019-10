Gabriella, l'ostetrica "mamma" di 5 mila bambini: «Ora vado in Perù a fare la volontaria»

Ha solo un figlio, ma grazie lei sono nati 5 mila bambini. Gabriella Bagatella ha 60 anni, è un'ostetrica e dopo 42 anni e due mesi andrà in pensione. «Ho usufruito poco della sala parto, ho un figlio solo» ha detto Bagatella che ha sempre lavorato agli Ospedali Riuniti Padova Sud Madre Teresa di Calcutta di Monselice (Padova). Nella sua lunga carriera sono cambiati 40 primari, lei invece è sempre rimasta l'ostetrica dell'ospedale. Da infermiera professionale è diventata ostetrica studiando di notte. Il papà voleva che lavorasse da subito, ma Gabriella aveva un grande sogno e per realizzarlo è scappata di casa.

«Seguendo il travaglio che dura anche parecchie ore - sottolinea - diventi la madre delle più giovani o la sorella maggiore, raccogli confidenze, dai consigli, ti metti sul loro stesso piano, ascolti storie belle e meno belle».

Dopo aver fatto nascere cinquemila bambini, Bagatella ha deciso di vivere per un mese in Perù come volontaria della Caritas: «In quarant'anni la professione è cambiata, le donne sono diventate giustamente più esigenti, adesso affrontano la gravidanza e il parto a un'età diversa, dopo aver pianificato anche la loro attività lavorativa. I bambini no, loro sono rimasti uguali».

