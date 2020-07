Nonna Maria a 111 anni è la più anziana d'Italia: ha attraversato tre pandemie e sei pontificati

o sempre mangiato la verdura coltivata nella campagna di famiglia

«Uscivo di casa quando ancora era buio, avevamo i terreni. Si coltivava e si mangiava», racconta ad "Avvenire". L’emergenza attuale impedisce che i familiari possano farle visita, come ogni giorno, come da anni. Prima il parroco ogni settimana le portava la comunione e adesso non ha ancora ricominciato a farlo. Maria ha una grande fede e le preghiere scandiscono le sue giornate. A settembre di due anni fa l’ultracentenaria ha incontrato papa Francesco in occasione della sua visita a Piazza Armerina. «Mi ha regalato la coroncina – ricorda –, poi mi ha accarezzato e io gli ho baciato la mano». Aspetta che passi la processione della Madonna sotto casa sua e vuole cucire una mantellina per quel giorno, non sa ancora la nonna record che quest'anno la processione non ci sarà per le norme anti-Covid.