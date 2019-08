New York inaugura la nuova politica per la parità, più statue, vie e piazze dedicate ad attrici e scienziate

La parità di genere passa anche dagli spazi pubblici e sempre più spesso assistiamo a iniziative per aumentare il numero di strade e piazze dedicate a personaggi femminili. Negli Stati Uniti il dibattito si è spostato sulle statue, grazie al duo noto come Gillie and Marc, coppia di creativi famosa in tutto il mondo per le loro istallazioni. Il progetto si chiama Statues for Equality (www.statuesforequality.com), letteralmente ‘Statue per l’Uguaglianza’.

Al momento, perché il lavoro verrà ampliato, si tratta di dieci sculture in bronzo raffiguranti altrettante donne, icone nei rispettivi settori di appartenenza, dallo spettacolo alla scienza, passando per lo sport.

Le prescelte sono: Oprah Winfrey, Pink, Nicole Kidman, Jane Goodall, Cate Blanchett, Tererai Trent, Janet Mock, Tracy Dyson, Cheryl Strayed e Gabby Douglas. Molte di loro sono volti noti, come le attrici Kidman e Blanchett, la cantante Pink o la presentatrice Oprah Winfrey, mentre altre sono sconosciute ai più e provengono da realtà distanti, è il caso di Tererai Trent, attivista dello Zimbabwe.

L’obiettivo del progetto è aumentare la presenza femminile anche tra le statue presenti nei luoghi pubblici, poiché i numeri sono più che sconfortanti: a New York e a Londra sono meno del 3%, mentre a Sydney il 4%. Per la Grande Mela è quasi uno smacco, poiché il suo simbolo è proprio la Statua della Libertà, dalle fattezze di una donna.

Le prime dieci Statues for Equality sono state posizionate al Rockefeller Center di New York nella Giornata dell’Uguaglianza delle Donne, celebrata negli Stati Uniti ogni 26 agosto.

