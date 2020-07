Morta la scrittrice Josephine Cox: con 60 romanzi femminili ha venduto più di 20 milioni di copie

La scrittrice Josephine Cox, una delle più apprezzate e popolari autrici britanniche di romanzi femminili, che ha venduto più di 20 milioni di copie con le sue saghe familiari, combinando romanticismo e tragedia, è morta «serenamente» all'età di 82 anni. L'annuncio della scomparsa, avvenuta il 17 luglio scorso, è stato dato dal suo editore inglese HarperCollins. In italiano Mondadori ha pubblicato i suoi romanzi «Il viaggio», «La fine del viaggio», «Cantando per te», «In fuga». Nata a Blackburn, nel Lancashire, nel 1938 (la biografia italiana parla tuttavia del 1941) da una famiglia di umili origini con dieci figli, Cox si è sposata a soli 16 anni ma, mentre i due figli erano a scuola, ha ripreso gli studi e si è infine iscritta all'Università di Cambridge. Divenuta insegnante, ha iniziato anche a scrivere romanzi e dopo la pubblicazione del primo libro nel 1988, «Father's Sins», e la vincita de premio «Superwoman of Great Britain», ha deciso di dedicarsi alla scrittura a tempo pieno. Da allora ha scritto più di 60 romanzi, anche con lo pseudonimo di Jane Brindle, con traduzioni in 13 lingue, con trame spesso ispirate dalle sue drammatiche vicende giovanili di povertà e disperazione. «Josephine lascia un'eredità importane non solo attraverso le sue storie che hanno toccato il cuore di milioni di lettrici ma anche come una donna che ha aperto la strada agli altri, consentendo a persone di umili origini di conquistare la vetta delle classifiche dei bestseller», ha dichiarato Kimberley Young, direttore esecutivo di HarperCollins.

