Le scrittrici battono gli scrittori: sono le più pagate al mondo. Ecco le ricche e le nuove promesse

I primi posti nella classifica degli scrittori più pagati al mondo sono detenuti da donne, che superano colleghi uomini del calibro di James Patterson e Stephen King. É quanto emerge da uno studio incrociato fatto negli Stati Uniti attraverso le analisi di Celebrity Net Worth, Forbes e The Richest. Su 20 autori in tutto, in questa golden list, 8 sono donne. La medaglia d’oro va a Elisabeth Badinter, filosofa, autrice e storica francese nota per i trattati sul femminismo e sul ruolo delle donne nella società, e classificata come l’intellettuale più influente della Francia: con un patrimonio di 1,3 miliardi di dollari svetta nella top list mondiale di ogni tempo. Medaglia d’argento all’inglese Joanne Rowling, che con la saga Harry Potter ha creato un impero da un miliardo di dollari ed il più grande fatturato in assoluto di franchising legato ad una serie cinematografica.

Rowling nella bufera per commenti «anti-trans» su Twitter. E lei replica: «Odio nei confronti delle donne eterno»

La mamma di Harry Potter contrattacca sui trans e rivela di essere stata vittima di violenze sessuali

Nobel, chi è Olga Tokarczuk la scrittrice polacca amante di viaggi e psicologia

Al quinto posto troviamo l’americana Nora Roberts, un patrimonio di 390 milioni di dollari e più di 200 romanzi rosa all’attivo. Quarta posizione per la sua connazionale Danielle Steel, che con più di 800 milioni di copie di libri venduti è fra i più rinomati autori di best sellers di tutti i tempi. Settimo posto per l’inglese Barbara Taylor Bradford, che ha venduto oltre 80 milioni di copie dei suoi romanzi in 90 paesi. Al quattordicesimo posto spicca la “regina dei vampiri” Stephenie Meyer, creatrice della saga di Twilight che oggi vanta un patrimonio netto di circa 125 milioni di dollari. Al diciannovesimo e ventesimo posto troviamo rispettivamente le scrittrici Janet Evanovich e Suzanne Collins.

Le emergenti. Ma attenzione, ci sono nuovi nomi da tenere d’occhio nel panorama delle penne d’oro emergenti a livello internazionali. Giovani autrici che, secondo un recente dossier dell’agenzia Bookstr di New York, potrebbero nei prossimi anni insidiare il trono delle loro colleghe ad oggi più ricche e famose. Stiamo parlando, per esempio, della giapponese Marie Kondo, nota in tutto il mondo per i volumi di “economia domestica” dal mood orientale, che fanno leva sul magico potere del riordino, ed ora acclamata autrice di Joy at Work, libro mirato a trasformare la vita professionale da stressante a stimolante e gioiosa. Ma c’è anche Yaa Gyasi, nata nel Ghana e cresciuta Alabama, il cui romanzo d'esordio, Non Dimenticare Chi Sei, è stato pluripremiato negli Usa ed è divenuto un best seller mondiale. Senza tralasciare Liz Moore, autrice del mystery thriller Long Bright River, o la brillante autrice di romanzi rosa Tessa Bailey che ha appena lanciato il suo ultimo libro Love Her or Loose Her. La scrittrice nigeriana naturalizzata inglese Abi Darè ha di recente esordito con successo con il romanzo The Girl with the Louding Voice, che ha per protagonista una ragazza quattordicenne nigeriana che lotta per dare voce alla sua voglia di istruzione e alla capacità di decidere da sola del proprio futuro. Avvocato, scrittrice e occhi azzurri da fotomodella, Marie Benedict ha appena pubblicato il suo ultimo romanzo, Lady Clementine, attesissimo dai lettori suoi fan. Da tenere d’occhio anche la statunitense Veronica Roth, nota autrice della trilogia Divergent: potrebbe diventare la Rowling dei prossimi anni. Come lei, Anna Weiner e Jeanine Cummins rappresentano altre due giovanissime punte di diamante della letteratura internazionale. La Cummins, in particolare, ha riscosso notevole consenso da parte del pubblico con il suo American Dirt, il romanzo che narra la drammatica vicenda di una donna messicana che deve lasciare la sua vita e fuggire negli Usa con suo figlio, come immigrata senza documenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA