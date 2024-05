Xi Jinpin, la visita in Europa: rafforzare coordinamento e partnership con Ue

Il presidente cinese Xi Jinping in visita in Europa. Il programma prevede viaggi in tre Paesi europei: Francia, Serbia e Ungheria. Queste sono le immagini dell'arrivo a Parigi dove c'è stato l'incontro con Macron e Von der Leyen.

Il presidente cinese ha invitato il suo Paese e l'Unione europea a rafforzare il loro «coordinamento strategico» e a rimanere «partner», in un contesto di numerose controversie che vanno dal commercio ai diritti umani. «Come due grandi potenze mondiali, la Cina e l'Ue devono rimanere partner, perseguire il dialogo e la cooperazione, approfondire la comunicazione strategica, rafforzare la fiducia reciproca strategica, consolidare il consenso strategico e impegnarsi nel coordinamento strategico», ha dichiarato Xi all'inizio dell'incontro all'Eliseo con Macron e Ursula von der Leyen.