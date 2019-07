Forbes, da AstroSamantha a Cortellesi le 100 italiane di successo

Samantha Cristoforetti in copertina sul volume numero 21 del mensile Forbes. La prima donna italiana ad andare nello spazio guadagna la cover a 50 anni dallo sbarco dell'uomo sulla luna. La Cristoforetti è una delle 100 donne selezionate da Forbes per rappresentare l'idea della donna di successo del 2019: scienziate, professioniste, imprenditrici, manager, sportive, possono operare tra i numeri della finanza o in ambiti creativi ma tutte sono contraddistinte da percorsi e progetti vincenti che fanno la differenza.

Oltre ad

AstroSamantha

, secondo le anticipazioni dell'Huffpost, le lista delle 100 donne leader in Italia, ci sono Lucia Annunziata (direttore di HuffPost Italia), Laura Cioli (ceo del Gruppo editoriale GEDI) e Lilli Gruber (giornalista e conduttrice di La7). Insieme a loro, sportive come Tania Cagnotto, la Iena Nadia Toffa, attrici come Paola Cortellesi, Valeria Golino, Micaela Ramazzotti. Tutte «donne capaci di interpretare il proprio ruolo, in azienda o nella società, valorizzando ogni giorno un patrimonio personale fatto di competenze, creatività, carisma, tenacia, capacità di innovare e visione del futuro».

