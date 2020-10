Emergenza Covid e donne, dibattito con Eve Ensler fondatrice di One Billion Rising

“Eve Ensler parla con noi”. La fondatrice di One Billion Rising e autrice de "I monologhi della vagina" incontra le donne italiane su zoom. Che cosa ha significato l'emergenza sanitaria del Covid-19 per le donne di tutto il mondo? E quanto la pandemia ha "silenziato", se non acuito, le più diverse forme di violenza di genere? In questi tempi incerti ed eccezionali, stiamo assistendo anche in Italia al manifestarsi di nuovi e drammatici episodi. Ne discute con le donne italiane Eve Ensler, autrice di "I monologhi della vagina" e storica attivista, fondatrice e animatrice di One Billion Rising. L'appuntamento è lunedì 12 ottobre, alle ore 18.

