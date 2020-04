Coldiretti Toscana con pochi dubbi: le donne nella fase 2 guideranno la ripresa in agricoltura

«In agricoltura saranno le donne a guidare la ripresa, la cosiddetta fase 2, attraverso le attività multifunzionali per uscire dall'emergenza coronavirus». La Coldiretti Donne Impresa Toscana è convinta che alla fine saranno le donne a dare uno schiaffo alla crisi, «con le loro attività multifunzionali e la capacità di coniugare la sfida con il mercato ed il rispetto dell'ambiente, la tutela della qualità della vita, l'attenzione al sociale, a contatto con la natura assieme alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e della biodiversità diventando protagoniste in diversi campi, dalle attività di educazione alimentare ed ambientale con le scuole ai servizi di agritata e agriasilo, dalle fattorie didattiche ai percorsi rurali di pet-therapy, fino agli orti didattici, ai mercati di Campagna Amica e all'agriturismo». Sono 12.571, secondo l'elaborazione di Coldiretti Toscana su dati Istat, le imprese agricole al femminile, una risorsa vitale per lo sviluppo del settore agricolo regionale.

