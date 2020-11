Covid, tampone salivare per i bimbi: ecco le quattro mamme ricercatrici che lo hanno ideato

In quattro hanno 11 figli. Supermamme e ricercatrici che hanno messo a punto un test per cercare il virus nella saliva adatto soprattutto ai bambini. Un tampone Covid semplice da usare che mamme e papà possono fare a casa ai loro figli anche ogni settimana senza dolore e fastidi. Il metodo è stato realizzato da quattro ricercatrici dell'università statale di Milano: Elisa Borghi, Valentina Massa (dipartimento di scienze della salute), Daniela Carmagnola e Claudia Dellavia (dipartimento di scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche). «Abbiamo undici figli in età scolare - spiegano le studiose - e siamo partite proprio da loro per cercare una soluzione utile a qualsiasi famiglia».

Il team

Il test ideato dalle ricercatrici è un piccolo rullo di cotone, come quelli che usano i dentisti, da tenere sotto la lingua per qualche minuto e da consegnare ai laboratori di analisi in un semplice contenitore sterile. Fonda le sue basi su un protocollo dell’università di Yale, a livello scientifico, ma anche dalle preoccupazioni di mamme per il ritorno a scuola dei loro figli. «Il test – si legge in una nota dell’ateneo – adottato ed ottimizzato nei laboratori della Statale, presenta la stessa affidabilità del test naso-faringeo, ovvero il 96%, e ha caratteristiche che lo rendono molto adatto al suo utilizzo tra i più piccoli. È decisamente meno disagevole del tampone naso-faringeo – continua l’Università – e appare efficace nell’identificare i soggetti con alta carica virale in saliva anche quando pre-sintomatici e asintomatici, permettendo così di isolare i cosiddetti superspreader, responsabili dell’80% dei contagi dagli ultimi dati e modelli in letteratura; è eseguibile da chiunque anche a casa».

Elisa Borghi è associata di Microbiologia e ha quattro figli, Valentina Massa, insegna Biologia applicata, normalmente si occupa di malformazioni del sistema nervoso centrale e ha tre figli. Quando hanno deciso di mettersi al lavoro insieme, per trovare un nuovo test diagnostico a misura di bambino, è stato Gianvincenzo Zuccotti, professore di Pediatria e preside della Facoltà di medicina, a metterle in contatto con un’altra coppia di ricercatrici che si stavano muovendo nello stesso campo. Due odontoiatre, Daniela Carmagnola e Claudia Dellavia, anche loro mamme. «Abbiamo usato come cavie i nostri figli e poi i nostri mariti», raccontano le studiose. L'idea è che il kit possa essere messo a disposizione dei medici di famglia per diagnosticare in maniera non invasiva il Covid.

