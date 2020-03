Noicisiamo, spot in sei lingue per aiutare le vittime di violenza

#Noicisiamo: spot in sei lingue per aiutare le donne vittime di violenza. L'isolamento dovuto alla pandemia di Covid-19 ha portato a dimezzare le telefonate ai centri antiviolenza: «un dato preoccupante - si legge in una nota del centro genovese “Per non subire violenza” - perché la violenza domestica non si ferma, nel periodo del Covid 19. Chiuse in casa, donne e bambini sono a rischio. Le situazioni di violenza rischiano di esplodere». Per tentare di 'colmarè questo silenzio, il Centro Per Non Subire Violenza Onlus ha lanciato sui social la campagna #Noicisiamo e ha prodotto brevi spot in 6 lingue: italiano, spagnolo, francese, inglese, albanese e arabo.

L'intento dei brevi spot in 6 lingue, dicono le operatrici «è di trasmettere il nostro messaggio a tutte le donne: noi ci siamo e ci possono chiamare o mandare un messaggio sfruttando quei momenti quando escono a fare la spesa, quando portano fuori il cane, quando vanno in farmacia»

