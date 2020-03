Al via la campagna "Libera puoi": attori a cantanti in aiuto delle donne vittime di violenza

Al via la nuova campagna social “Libera puoi”, promossa dal Dipartimento per le Pari opportunità a sostegno delle donne vittime di violenza durante l'emergenza Covid19. Lo spot è stato realizzato grazie al contributo di diversi artisti: Caterina Caselli, Paola Cortellesi, Marco D’Amore, Anna Foglietta, Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Vittoria Puccini, Giuliano Sangiorgi, Paola Turci, che hanno risposto all’invito della ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, a diffondere il messaggio che anche durante l’emergenza da coronavirus è possibile sottrarsi alla violenza e chiedere aiuto rivolgendosi al numero 1522. , promossa dal Dipartimento per le Pari opportunità a sostegno delle donnedurante l'emergenza

Ma sappiamo che per molte donne la casa non è il luogo della sicurezza

nche in questi giorni di emrgenza non sei sola. Le case rifugio e i centri antiviolenza sono aperti per non farti perdere la speranza

Soprattutto in queste ore le donne devono sapere che non sono sole, che le istituzioni ci sono e c’è una comunità intera ad aiutarle – spiega Bonetti - La rete antiviolenza è rimasta attiva 24 ore su 24, per garantire sempre, a ciascuna donna, una via d’uscita. Si può uscire di casa, la porta per uscire dalla violenza è e rimarrà sempre aperta. Non ci stancheremo di ripeterlo

. Dalla ministra il ringraziamento agli artisti che “hanno reso possibile questo nuovo appello e che dall’inizio dell’emergenza hanno condiviso la nostra preoccupazione per la situazione di tante donne costrette in questi giorni di isolamento a rimanere in casa accanto a chi le maltratta e aggredisce”.

La restrizione che ci vede isolati in casa,per le donne che subiscono violenza domestica può rivelarsi un vero incubo.Noi abbiamo deciso di renderci disponibili a questa iniziativa che aiuta le donne,anche in questo momento,specialmente in questo momento,a non sentirsi sole. 1522 pic.twitter.com/iXKN6vrKni — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) March 25, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Rispettare le regole imposte per il coronavirus, restare a casa», raccomanda Emma. «», dice Paola Turci. «A», ricorda Fiorenza Mannoia.