Ancelotti apre agli arbitri donne in serie A: «Dovremmo essere pronti anche in Italia»

«Un arbitro donna in Serie A? Credo che anche in Italia dovremmo essere pronti, io ho avuto una esperienza in Germania con arbitri donne e non ho avuto alcun tipo di problema». Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro la Fiorentina, commenta la finale di Supercoppa Europea diretta dall'arbitro francese Stephanie Frappart. «La preparazione è la stessa, dipenda dalla personalità. Ma il mondo è pieno di donne con grandissima personalità», ha aggiunto.

