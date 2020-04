La rete delle birraie per salvare le aziende e incentivare le vendite on line

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'unione fa la forza. Con l'avvio di un ashtag e sfruttando i social è iniziata la battaglia resiliente delle imprenditrici che producono birra. #lontanemaunite, Le Donne della Birra lanciano due iniziative per fare fronte al duro periodo di quarantena che vede i birrifici impegnati in una difficile prova per mantenere in vita le proprie aziende.Grazie ad alcune associate, birraie e distributrici, le migliori birre artigianali arrivano direttamente a casa dando la possibilità a tutti gli appassionati di non rinunciare a quei prodotti che di solito trovano nei loro pub preferiti. Da Nord a Sud della penisola, ben 13 aziende si sono attivate per far arrivare nelle case degli italiani con un efficiente servizio delivery. L'Associazione ha anche progettato fino a inizio maggio 'It's beer tonight live', una serie di dirette su Facebook che danno l'opportunità alle stesse birraie o alle nostre degustatrici di raccontare i birrifici e le loro birre. Un'occasione per unire le socie professioniste e le appassionate, ma anche per unire virtuale e reale.