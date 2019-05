Tampon tax, l'Iva sugli assorbenti resta al 22%. Bocciato l'emendamento alla Camera

Tampon tax: niente da fare. L'Iva sugli assorbenti resta al 22%. A deciderlo la presidente pentastellata della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, Carla Ruocco. Motivo: la riduzione della tassa al 10 o al 5% è troppo onerosa e al momento non ci sono le coperture.

L'emendamento che proponeva l'abbassamento dell'Iva sugli assorbenti era firmato Pd, ed era contenuto nel decreto sulla Semplificazione Fiscale, discusso alla Camera martedì scorso.



Secondo quanto ha affermato in aula la presidente della commissione Bilancio, per trovare le coperture alla 'Tampon tax' ci sarebbero voluti tra i. Una spesa che, evidentemente, la maggioranza e il Governo non sono interessati a fronteggiare in questo momento.

«Altro che governo del popolo. Quando si tratta di approvare leggi per cancellare vere e proprie ingiustizie sociali, Lega e Cinque Stelle si tirano indietro e si dimostrano lontani dai problemi delle persone». A dichiararlo Silvia Roggiani, Partito Democratico, che ha proseguito «I prodotti per l'igiene delle donne, così come quelli per gli uomini, non possono essere considerati beni di lusso, e la battaglia perché diventino beni di prima necessità dovrebbe unire tutti, al di là del colore politico».

