Ancona incidente, auto si schianta contro le macchine in sosta e si ribalta: il guidatore incastrato nella vettura. E' grave

Un incidente da paura è avvenuto nella notte: i residenti di via Colleverde ad Ancona sono stati improvvisamente svegliati da un botto e dal suono di diversi allarmi di auto scattati all'unisono. Aperte le finestre hanno subito dato l'allarme. In mezzo alla strada un'auto era completamente rovesciata e all'interno c'era il conducente, incastrato tra le lamiere.

L'incidente

Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e l'ambulanza della Croce Gialla. Le cause dell'incidente sono tutte da ricostruire ma il giovane che guidava la macchina, prima di ribaltarsi avrebbe centrato alcune auto in sosta. Adesso è ricoverato in ospedale per accertamenti: è ferito ma non sarebbe grave.

L'incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte e mezza nel quartiere di Tavernelle ad Ancona. Al centralino del numero unico di emergenza sono arrivate numerose segnalazioni da parte dei residenti preoccupati per la sorte dell'automobilista incastrato all'interno della vettura ribaltata.