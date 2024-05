Giovedì 23 Maggio 2024, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 10:27

PESARO - Schiaffi e gomitate sul bus dei ragazzini, la gita di scuola finisce con una denuncia per l’autista del pullman da parte dei genitori degli studenti coinvolti. Ma andiamo con ordine. Tutto sarebbe successo durante la gita organizzata un paio di settimane fa dall’istituto comprensivo Don Gaudiano per i ragazzi della terza media, un modo per salutare il triennio prima dell’esame di licenza. Meta il Friuli Venezia Giulia con visite a luoghi come Trieste e Udine.

Rissa sul pullman della gita, cosa è successo

Ma durante il tragitto alcuni ragazzini avrebbero festeggiato in maniera un po’ troppo esuberante a detta dell’autista del bus che si sarebbe alterato in quanto gli studenti avrebbero avuto un comportamento decisamente euforico: saltavano lungo il corridoio e battevano sui vetri del pullman. E una volta arrivati all’albergo la situazione sarebbe precipitata. Le insegnanti del gruppo erano scese per gestire il ritiro dei bagagli e in questo frangente l’autista si sarebbe oltremodo spazientito. Urla e parole grosse hanno poi riferito gli alunni, fino alle bestemmie. Il racconto, che poi è diventato denuncia, si è poi fatto più circostanziato. L’uomo si sarebbe diretto con foga verso un ragazzino che a suo dire era tra i più irrequieti. E per raggiungerlo si sarebbe fatto largo nel corridoio del bus anche a suon di spinte. Una volta arrivato davanti al ragazzino altre urla, fino a uno sputo e a un ceffone in faccia.

Che cos’è accaduto

Momenti concitati in cui a sua volta una ragazzina che si era ritrovata a fianco dell’autista avrebbe cercato di fermarlo parandosi davanti, per frapporsi tra l’uomo e il compagno di classe. In questo frangente l’adulto si sarebbe divincolato per spostarla finendo però con il colpirla all’occhio con una gomitata. Occhio che successivamente si è arrossato e gonfiato fino alla comparsa del classico livido nero. A quel punto però la situazione era diventata fuori controllo. Gli altri studenti hanno iniziato a urlare richiamando l’attenzione delle insegnanti impegnate con i bagagli: «Prof accorrete l’autista sta picchiando dei ragazzi». Le docenti si sono precipitate sul bus, ma nel frattempo l’autista si era allontanato. La ragazzina, sotto choc, piangeva a dirotto e ha avuto una crisi d’asma. Una sua amica ha avvisato la madre e le chat della scuola sono diventate bollenti. I genitori hanno chiesto di portare gli alunni al pronto soccorso più vicino, ma alla fine non si sono fatti refertare durante la gita che è continuata con l’autista che si è scusato pubblicamente al microfono per quanto accaduto. Ma il clima ormai era tutt’altro che disteso, coi ragazzini che in seguito hanno continuato a raccontare di essere rimasti intimoriti turbati per l’episodio. Commenti riportati anche in varie chat. Non solo. Una volta rientrati a Pesaro, la studentessa colpita è andata al pronto soccorso, con l'occhio nero e gonfio, dove è stata refertata parlando di aggressione da parte di persona nota ed è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni. Così i genitori dei due ragazzini rimasti coinvolti tra schiaffo e gomitati hanno deciso di procedere per le vie legali per chiarire quanto successo, dichiarandosi oltremodo rammaricati per il fatto che le insegnanti non abbiano preso subito provvedimenti chiedendo la sostituzione immediata dell’autista. Le famiglie hanno incaricato l’avvocatessa Mara Roccisano e il legale Alain Gonnet di querelare l’autista per lesioni. Si stanno anche valutando eventuali azioni contro la scuola per negligenza.