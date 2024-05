Muore schiacciato da un macchinario a 33 anni: tragedia alla Fab, per Simone Mezzolani non c'è stato nulla da fare

PETRIANO - E' morto schiacciato in un macchinario mentre stava lavorando nella fabbrica in cui era impiegato come operaio. Non c'è stato nulla da fare per Simone Mezzolani, 33 anni: è morto sul colpo. La tragedia si è consumata nelle scorse ore alla Fab di Gallo di Petriano (Pesaro Urbino), industria che produce componenti per il settore del mobile. Un terribile infortunio sul lavoro che aumenta purtroppo la lista nera di incidenti mortali nelle Marche.

Francesco Trapanese, presidente dell'assemblea provinciale fillea Cgil denuncia una situazione di piena emergenza: «È inaccettabile che si possa morire sul lavoro, ogni anno in Italia ci sono più di 1000 lavoratori che non fanno più rientro a cas. Dobbiamo tutti alzare il livello di guardia».