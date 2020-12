Tiziano Terzani, arriva la versione gratuita e scaricabile di "La fine è il mio inizio"

Esce in versione digitale gratuita e in versione 'redux', cioè ridotta a 175 pagine, l'ultimo libro del grande

scrittore, giornalista e viaggiatore Tiziano Terzani, "La fine è il mio inizio", uscito postumo nel 2006 per Longanesi, a cura del figlio Folco Terzani. Ed è proprio Folco a lanciare un'operazione senza precedenti in vista del Natale: da domani (lunedì 7 dicembre) la voce di Tiziano Terzani sarà libera di circolare in rete grazie alla messa online in formato digitale di "La fine è il mio inizio", arricchita da un centinaio di affascinanti foto, alcune inedite, molte rivisitate dal figlio.



Un gesto dal sapore anarchico - ma autorizzato con sensibilità dalla casa editrice Longanesi - che ne ricorda altri compiuti da Tiziano Terzani: fra gli altri, nel 2002, dopo l'11 settembre, osteggiato dagli editori angloamericani fece tradurre a proprie spese "Lettere contro la guerra" e lo distribuì online in formato pdf, raggiungendo una platea vastissima. Una generosità dettata dall'urgenza, dalla voglia di scuotere le coscienze. Oggi la messa online di "redux" risponde a una domanda che molti fanno, o farebbero a Folco Terzani,

alla sorella Saskia e ad Angela Terzani, la sua compagna di una vita: «cosa scriverebbe oggi Tiziano Terzani?»

